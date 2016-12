El Municipio acompañó a una empresa marplatense que exportó 20 mil plantas de kiwi

Se trata de Dalpane Vivai. Desde Desarrollo Productivo destacaron que los objetivos a seguir son la reactivación del Puerto, impulsando la exportación directa desde Mar del Plata, asi como la ampliación de la pista del Aeropuerto con el mismo fin.

La empresa marplatense Dalpane Vivai exportó este jueves 20 mil plantas de kiwi a Italia. En este sentido, el subsecretario de Desarrollo Productivo, Alberto Becchi, y la directora de Comercio Exterior, Lorena Laurito, destacaron que el objetivo a seguir desde el Municipio es impulsar la exportación directa desde Mar del Plata tanto desde el Puerto como desde el Aeropuerto. “Estos son grandes objetivos que el intendente Arroyo ya ha planteado a los gobiernos Nacional y Provincial. La ampliación de la pista del aeropuerto nos beneficiaría muchísimo para exportar productos”, señaló Becchi.

En este marco el subsecretario de Desarrollo Productivo, Alberto Becchi, expresó que “Mar del plata es la principal zona de producción de kiwi del país, con mas de 300 hectáreas, y es por esto que desde el Municipio venimos trabajando activamente. Hemos conformado la Mesa de Kiwi y ya estamos trabajando en la implementación de varios programas, es el caso del que estamos haciendo forma conjunta con el SENASA, que es realmente muy importante porque nos abriría, en caso de que la prevalencia de moscas sea baja, expandirnos en mercados como el sur de Argentina y Estados Unidos”.

“Básicamente se está trabajando mucho con los productores y el resultado es que empiezan a concretarse las exportaciones, en este caso se trata del único vivero de material genético de plantas de kiwi que está en Mar del Plata, que en esta oportunidad exporta a Italia y desde allí se reexporta a otros países europeos”, aseguró Becchi.

Con respecto al impacto que generan estas políticas en la ciudad, el Subsecretario comentó que “es de suma importancia todo lo que venimos trabajando: Tanto con el puerto como visitando empresas que hemos detectado que importan o exportan. En principio nuestro objetivo es transformar el puerto de Mar del Plata en un puerto multiproposito para las exportaciones y hoy estuvimos en el Aeropuerto, que también pasará a ser otra herramienta estratégica como ya lo dijo el Intendente con el proyecto de agrandar la pista, para que puedan salir y llegar aeronaves de mayor porte que nos permitan hacer otra vía directa desde Mar del Plata a los principales países del mundo”.

“Además – continuó Becchi – esto representa un gran crecimiento para la ciudad, que no es ni mas ni menos que empezar a poner nuestros productos desde Mar del Plata directamente en el mundo, porque no es que Mar del Plata no exporta, hay mas de 120 empresas marplatenses que exportan, pero lo que queremos como programa de gobierno municipal es que se exporte desde nuestro puerto y desde nuestro aeropuerto sin intermediarios”, concluyó.

GENERACIÓN DE EMPLEO GENUINO

Por su parte la directora de Comercio Exterior, Lorena Laurito, expresó: “Nosotros acompañamos a las empresas, en este caso es a Dalpane Vivai, que está exportando 20 mil plantas de kiwi a Italia. De acá en adelante nuestro trabajo fundamentalmente es que se exporte por el puerto de Mar del Plata, tal como dijo el Intendente que el Puerto sea logístico exportador y que toda oferta exportadora de Mar del Plata y la zona se canalice por allí”.

“Para concretarlo – continuó – es que estamos trabajando intensamente para que las empresas puedan tener un beneficio con todos los actores de la cadena, como por ejemplo el banco provincia que les está haciendo un descuento, tanto en la tasa como en la comisión, a todos aquellos que operen por el puerto de Mar del Plata o la Terminal de Containers”

Para finalizar, la directora de Comercio exterior agregó: “estamos haciendo un trabajo muy minucioso con cada una de las empresas, también con ayuda del Consorcio Portuario, para brindarle todas las herramientas para que se pueda exportar por nuestro puerto, posicionándolo como un puerto logístico exportador de la zona, conduciendonos a generar empleo genuino además de reactivar el puerto marplatense”, concluyó.