Brutal agresión al periodista Samuel Zamorano de “colectiveros” con camisetas de Alvarado

En el marco de la supersesión prevista por el Concejo Deliberantes en la que trataría el aumento de Tasa de Servicios Urbanos, el del boleto de colectivo y de la tarifa del taxi, éste jueves el periodista de Radio 10 Mar del Plata y del sitio La Posta, Samuel Zamorano, fue brutalmente golpeado por hinchas de Alvarado, los cuales se encontraban con los dirigentes de la UTA que apoyan el aumento de boleto.

En tal sentido, el periodista Samuel Zamorano se entrevistó con “el Retrato…” y relató el origen de los hechos: “Yo estaba trabajando para la Radio, hubo incidentes en la mañana y algunas cosas más. De repente, cerca del mediodía, en la esquina de la Municipalidad, veo que la gente que estaba manifestándose a favor del aumento del boleto de la UTA, encararon hacia la Plaza San Martín, a la esquina de Mitre y 25 de Mayo, donde había un grupo de manifestantes en contra del aumento del boleto, de la organización Votamos Luchar”.

“Advertí esta situación e intuí que iban a ir al choque y por curiosidad periodística me acerqué, sabía que iba a suceder algo y de hecho sucedió: éste grupo comenzó a correr a los otros, los agredieron, los golpearon sin mediar palabras y entonces, empiezo a hacer un video para tener las imágenes de lo que estaba pasando”, sostuvo.

Asimismo, indicó que “por calle Mitre, más a mitad de cuadra, entre 25 de Mayo y 9 de Julio en la puerta de un estacionamiento, donde se estaban pegando entre varios a uno y después, entre varios a otros, se me acercó uno de los agresores y me dijo que dejara de grabar”.

Y añadió que, en ese momento, recibió “un palazo en el brazo con el que estaba teniendo el teléfono y después me empezaron a agredir entre varios. Me pegaron un palazo en la cabeza, me acurré en posición fetal y me metieron patadas y piñas y después me dejaron”.

El periodista de Radio 10 comentó que “a otras personas las hirieron más gravemente, las dejaron con la boca rota o un tajo en la cabeza” y aclaró que “los ataques vinieron desde la UTA, muchos de ellos estaban identificados con camisetas de Alvarado”.

Por otra parte, Zamorano manifestó a “el Retrato…” que aún no realizó ninguna denuncia. “Por ahora no hice nada y no sé si lo voy a hacer, lo estoy pensando todavía, porque entendemos que no se trata de gente común y corriente, uno tiene familia y no quiere que suceda nada”, señaló.

Por último, expresó que ahora se encuentra “bien” y remarcó que le dieron “un golpe fuerte en la cabeza, otro en el brazo, algunas piñas y patadas, pero dentro de todo ya estoy bien, tranquilo y trabajando de hecho”. A su vez, apuntó a que “después de las agresiones, desaparecieron todos ni siquiera la policía intervino”.