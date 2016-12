Alvarito Fanproyen gestionó y logró 4000 entradas gratuitas para el Circo Rodas

El Director General de Cooperativas y Mutuales del municipio de General Pueyrredon, Alvarito Fanrpoyen acordó con el responsable del Circo Rodas, Jorge Ribeiro Soarezuna partida de 4000 entradas gratuitas para las funciones que se realizaran esta temporada en la reconocida “Manzana de los Circos”.

Las entradas serán destinadas a las familias de los cooperativistas, como así también a familias de mas bajos recursos de los distintos barrios de Mar del Plata y Batan.

El joven funcionario participo de la primer función de la obra junto al intendente municipal, Carlos Fernando Arroyo, quien subió al escenario durante el intervalo y dedico palabras de agradecimiento tanto al úublico como a los artistas.

En sus declaraciones “Alvarito” Fanproyen dijo sentirse “feliz por esta gestión que nos llevó meses de idas y vueltas, porque no estaba definido el lugar y esa situacion no nos daba la certeza de que el circo finalmente se instalara en nuestra ciudad. Fue fundamental la intervención del intendente, quien soporto todo tipo de criticas respecto al tema circo y hoy a la luz de los hechos, le demuestra a todos que no solo trabaja por la cultura y arte sino también por la justicia social, dado que los que menos tienen son los que van a poder disfrutar de un show de primer nivel sin costo alguno.”

Fiel a su estilo polemico, Fanproyen concluyó reafirmando su participación en los comicios venideros, aseguro que “no es tiempo de hablar de candidaturas, yo me dedico a la gestion. Ya dije hace poco que voy a ser candidato pero en apoyo a arroyo, por adentro o por afuera, porque es necesario equilibrar las fuerzas. Hoy resulta que muchos llegaron con los votos de Arroyo y ahora se creen que son Juan Manuel de Rosas cuando no los conocen ni en la cuadra de su casa. El sistema democrático tiene estas anomalías que desvirtúan la representación real de los dirigentes, lo triste es que dirigentes de entrada edad no lo advi