¿Un Parque de Diversiones al margen de la ley en una manzana “podrida”?

Mientras las obras en el Parque de Diversiones ubicado en la manzana comprendida por Juan B. Justo, Bestoso (continuación de Hipólito Yrigoyen), Valentini (continuación de Mitre) y Solís avanzan a “todo vapor” pesar de la intimación de la Municipalidad para que las mismas se paralicen, se conocieron detalles de la venta de ese predio, que fuera propiedad del procesado empresario Francisco “Cacho” Pagano; quien se vio obligado por sus circunstancias personales a desprenderse de esa tierra y calmar la ansiedad de inversionistas que habían confiado en él.

A Cacho Pagano no le quedó otra que venderlas…

Esta Manzana, junto con otras importantes propiedades de Mar del Plata, ( ex-Domo, ex-Ferimar, México y Libertad ) fueron inversiones de dinero que supo manejar Francisco “Cacho” Pagano , propiedad oculta de “La Moneta”, como también el loteo “Las Prunas”, la mutual AMOF (Asociacion Mutual Once de Febrero), el estacionamiento de camiones de la ‘Manzana de los Circos’, entre otras. En el caso de esta manzana de Juan B. Justo y Mitre tuvo como interesado en la compra al Dr. Gustavo Casanovas de esta ciudad de Mar del Plata, especialista en clínica de la visión, quien regenteaba un grupo inversor uruguayo. Para fines de 2015 Pagano era presionado por otro grupo de inversores que le habían confiado sus dineros y requerían el pago.

Una operación en absoluta y discreta privacidad

Estas gestiones de venta comenzaron en diciembre de 2015. La situación de público y notorio conocimiento de La Moneta y de su socio principal, hizo que toda gestión se realizara en la más absoluta y discreta privacidad. Los compradores mostraron especial interés en la fracción de marras, habida cuenta estar dividida en parcelas, que les permitiría una comercialización rápida y “apetecible” en virtud de la zona en la que está ubicada.

Los nuevos dueños “pagaron” 4 millones de dólares

Al existir un comprador muy firme por esta manzana que se encontraba a nombre de una empresa de Pagano, hizo que un grupo de acreedores de La Moneta decidiera transferir a nombre de otra empresa (en la escribanía Buscaglia el 04-02-16) de estas tierras catastralmente indicada como VIª, H, 3-d, parcelas 1a, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El nuevo “pool emprendedor” habría sido integrado por 14 personas físicas que habían puesto dinero en manos de Pagano y no tenían otra forma de recobrarlo que tomando esta manzana y al excesivo precio impuesto por este último (U$S 4 millones)

Todo se hizo para recuperar un dinerillo invertido

Este nuevo “emprendimiento económico-financiero” habría sido o rganizado por el martillero Gonzalo Teruel (que aparte habría confirmado integrar el grupo acreedor y societario) siendo el presidente de la nueva empresa titular de dominio el reconocido empresario pesquero marplatense Pablo Barbieri a quien se lo habría seducido para tomar la manzana en ese precio, porque existía el comprador a quien le iban a revender el inmueble y recuperar las acreencias dinerarias pendientes, pues la transferencia realizada a este grupo lo era al solo efecto de garantizarse el cobro.

Pagano se habría quedado con 100 mil dólares de “comisión”

Esta operatoria se habría consumado por el mismo importe de U$S 4 millones, en la cual se habrían solicitado al Dr. Casanovas. Barbieri y Teruel, reconocieran a favor de Pagano una “comisión” de 100 mil dólares si la reventa se concretaba, dado que los “nuevos socios” en la sociedad no tenían intención de realizar emprendimiento o desarrollo alguno por ser un grupo heterogéneo, al menos en ese momento.

La Municipalidad, sin quererlo, frenó la reventa

Pero el broche final no se habría podido concretar ya que la Municipalidad local no autorizó la obra solicitada por el Dr. Casanovas y consecuentemente la reventa no se realizó por lo cual la “sociedad propietaria”, al ser un grupo de inversores dinerario que resguardaron con este inmueble, se ve en la obligación de alquilarlo para paliar los gastos de impuestos y mantenimiento. Finalmente cabe aclarar que la tierra se ubica en un terreno privado de 7480 metros cuadrados que incluso, nuevamente hoy, está a la venta, con un enorme cartel de la inmobiliaria Gustavo Teruel, mientras avanzan las obras del Parque de Diversión.

Aquí comienza la otra historia: la del “Parque de Diversiones”

Hoy con obras a full, pero que ya cuenta con actas de constatación por parte de la Comuna; es más, pidió su paralización, algo que aún no se ha concretado. Cabe acotar que para que allí alguien pueda construir un parque de diversiones tiene que disponer de un permiso de Ordenamiento Territorial, para determinar si el piso es resistente, algo que no ha sucedido hasta el momento, algo que se ve complicado al estar en cercanías de un hospital (está a 200 metros del Hospital Privado la Comunidad), ya que ese Uso de Suelo tiene que determinar si puede o no instalarse. Desde Inspección General fueron contundentes en afirmar que “El día que el parque funcione y nosotros ingresemos les vamos a pedir toda la documentación correspondiente, si no está en regla se clausurará”

Las actas de infracción que no acatan

Por su parte la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, a través de la Dirección de Obras Privadas, deja constancia que se infraccionó en dos oportu

nidades (actas de constatación Nº 650079 y 650.153 del 21 y 27 de diciembre, respectivamente) al parque de diversiones que se está instalando en la manzana de avenida Juan B. Justo y Bestoso. Integrantes de esta Dirección se hicieron presentes en dicho emprendimiento y se constató que se estaba construyendo una estructura móvil sin permiso y, además, se estaban haciendo tareas en el lote sin autorización y documentación. Asimismo, en la primera acta se dejó constancia que se deberán paralizar las tareas de armado y construcción de futuros juegos hasta que se presente la documentación. Por otra parte en la segunda “visita” se dejó constancia que se montó un piso más en el carrusel y se ordenó la paralización inmediata de las tareas y presentación de documentación correspondiente.

Sosa agrandado como “galleta en el agua”

Más que feliz se lo ve por estos días al titular del partido político Mar del Plata, Puerto y Región, el ex concejal Daniel Sosa quien está más gradando que “galleta en el agua” , luego que se designara al estibador Carlos Sepúlveda (directivo del MPR) como integrante del Directorio del Consorcio Portuario Regional. Con poco más de un año de trabajo en Mar del Plata, el ex edil ya ha dado claro muestras de tener presencia en temas que hacen fundamentalmente a todo lo relacionado al Puerto, con una propuesta que prioriza el incentivo a la producción, generación de empleo y toda iniciativa que aliente el crecimiento y desarrollo del distrito en general y de la infraestructura y comunidad portuaria en particular.

Cumplió y pagó un asado para despedir el año

El portuense sabe que el camino será difícil, máximo si piensa

que las legislativas ya están ahí. Es por eso que trata no solo de insertarse cotidianamente en las cuestiones de M ar del Plata, el puerto y la región, sino que además junta a su “tropa” cuando el tiempo se lo permite en reuniones políticas, sindicales y sociales. En este último ítem, cumplió la palabra empeñada y días atrás cocinó un asado para casi cien personas , donde al levantar sus copas se “acordó” de “la desgestión de Carlos Arroyo”, y llamó a sus adherentes a trabajar por la clase obrera, marcando lo que consideran hay que cambiar, pero sin poner palos en la ruedas porque sí.

Kichneristas en un positivo cierre del 2016

Satisfechos con la tarea realizada a los largo del 2016, las agrupaciones políticas de la ciudad de Mar del Plata La Néstor Kirchner Cristina Conducción cuyo referente de Daniel de los Santos y el Mik Movimiento Identidad Kirchnerista con Marco Antonio Leiva como principal referente hicieron un balance en el cual se destacan a lgunas actividades y reconocimiento. Fue en este marco que destacaron la llegada de Hebe de Bonafini sobre todo cuando fue perseguida por el juez Ercoloni y fue protegida por la militancia de la ciudad. Meses después tuvieron el gran reconocimiento de Hebe y las Madres con el pañuelo el máximo reconocimiento de las madres a la militancia política en todo el mundo. Finalizaron con una reunión en el Instituto Patria junto a Oscar Parrilli donde quedó, sellada la incorporación de las agrupaciones en el conjunto del Instituto, lo que los lleno de satisfacción con el cierre del año de la mejor forma, y ya mirando las elecciones del 2017.