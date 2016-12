Trabajadores de Sanidad harán sentir su bronca ante el “Instituto del Mar”

La Secretaria General de Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina de Mar del Plata, Laura Delpir (FOTO), se entrevistó con “el Retrato…” y confirmó que éste miércoles realizarán una protesta en las puertas del Hogar Geriátrico “Instituto del Mar”, ubicado en calle Martínez de Hoz 2938 de la ciudad, en reclamo de una serie de incumplimientos que vienen teniendo con los trabajadores.

En tal sentido, la Secretaria General de la Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina de Mar del Plata, manifestó: “Vamos a manifestarnos públicamente en protesta por las cosas que le están haciendo a la gente, por ejemplo, que les cambian los francos, les sacaron adicionales del convenio, no les pagan los feriados, no les dan el bono de fin de año, no les pagan en tiempo y forma y las presionan”.

Asimismo, Delpir indicó que anteriormente hicieron los reclamos que corresponden en el Ministerio de Trabajo, pero que las autoridades correspondientes no cumplieron con lo pactado. “Hicimos una audiencia en el ministerio de Trabajo y dijeron que iban a arreglar todo y al final no arreglaron nada. Es una situación bastante desbordada, por eso es que nos vamos a manifestar”, sostuvo.

Además, comentó que “les pagaron de nuevo el sueldo a los trabajadores, pero les pagaron sin abonarle los francos, sin darles los francos que corresponden por ley, no les pagaron los feriados e incluso, les pagaron fueron de fecha” y remarcó que “todo lo que dijeron en el Ministerio que iban a arreglar, en definitiva no arreglaron nada”.

En relación a los pasos a seguir por los trabajadores en caso de no tener respuesta alguna, la titular del gremio, Laura Delpir, expresó que evaluarán los pasos a seguir “éste miércoles, cuando la dueña se descomponga, porque nos va a ver y se va a descomponer”, aseguró.

Por último, la Secretaria General de la Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina de Mar del Plata explicó a “el Retrato…” que son “alrededor de 22 empleados los afectados” y que “por eso se abusan de la gente, porque al ser menos cantidad son más débiles”.