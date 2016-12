Los Mossos detienen al concejal de la CUP Joan Coma acusado de sedición

Los Mossos d’Esquadra (Policia Autonómica) han detenido a Joan Coma (FOTO) concejal de la CUP en Vic (Barcelona) quien esta siendo investigado por un presunto delito de incitación a la sedición. La detención se produce luego que el citado Coma, no se presentara a declarar cuando fue citado por la justicia en el pasado mes de octubre, según explicaron fuentes de los Mossos d’Esquadra.

El propio concejal ha explicado su detención: “El Estado español me detiene. Aprovechemos todo lo que nos une para plantarle cara colectivamente. Un abrazo a todos, de todo corazón”.

Fuentes de la CUP relatan que la detención se ha producido en el Ayuntamiento de Vic para ser trasladado a una comisaría, y aseguran desconocer donde se encuentra.

Por su parte allegados de los Mossos dicen que “Coma será transferido a la Guardia Civil y este cuerpo se encargará de trasladarlo a Madrid en los próximas horas”-

La CUP ha difundido en las redes sociales un vídeo en el que Coma relata: “Hace poco rato que la Policía me ha detenido y me traslada a Madrid contra mi voluntad. Tengo muchas ganas de recuperar la normalidad y volver a abrazar a mis niños y a Laia. Pero gracias a vosotros estoy bien, tranquilo y muy sereno. Miro por la ventana y veo a todas las entidades, organizaciones, colectivos y personas que desde el primer momento me habéis acompañado durante todo este proceso. Gracias por toda la fuerza de estos días. Me hacéis sentir libre y sin miedo, también ahora detenido. Imagino que dentro de unas horas declararé en la Audiencia Nacional. El Estado me obliga a comparecer tras defender desde un poder municipal el derecho a desobedecer leyes injustas. Podría no declarar, decir que no tengo nada que añadir, pero de camino forzado a la audiencia no dejo de pensar que sí, que tenemos mucho que decir, que el problema no lo tengo yo ni vosotros, sino ellos, todos los que quieren ganar en los juzgados lo que sólo se puede resolver democráticamente. Y quiero deciros que no serán ellos, sino nosotros, independentistas y no independentistas, los que decidiremos en las urnas el futuro de nuestro pueblo, si hace falta sin permiso. Gracias a todos por permitirme escoger este camino libremente y por acompañarme en todo el trayecto. Nos vemos pronto donde todo empieza”.

La CUP ha organizado una concentración ante los ayuntamientos de las ciudades catalanas

Puigdemont:”Operación diálogo: de Navidad a San Esteban”

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha criticado que “el Estado demuestra qué noción tiene de la libertad de expresión”, luego de la detención del concejal de la CUP de Vic (Barcelona) Joan Coma en su perfil de Twitter.

Forcadell y Junqueras muestran su apoyo a Joan Coma

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y dirigentes de ERC secundarán las concentraciones convocadas ante los ayuntamientos catalanes en apoyo al concejal de la CUP en Vic (Barcelona) .

Forcadell ha mostrado su apoyo al concejal Joan Coma, después de que éste haya sido detenido. En un apunte en Twitter, Forcadell ha dicho: “La Operación Diálogo del Estado a toda máquina.”.

El vicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha acusado “al Gobierno de conocer solo el dialogo del “palo y la zanahoria”tras la detención del concejal de la CUP – en su cuenta de Twitter.