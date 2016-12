Cargos medios del partido animan a Pedro Sánchez a liderar el PSOE

Cerca de setenta cargos medios e intermedios del PSOE se han reunido en la tarde de ayer, en un centro de negocios de la calle Serrano en Madrid, para pedirle a Pedro Sánchez que se presente a las primarias para liderar nuevamente el partido de la calle Ferraz.

Según los dirigentes convocantes del encuentro, Sánchez es “el único que despierta la esperanza para que el partido cambie, es el único legitimado moralmente” para dirigir el PSOE, según ha expresado el alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Toscano.

Al cónclave asistieron diputados nacionales y autonómicos, alcaldes, concejales y secretarios generales locales de toda España. No había barones, aunque sí varios miembros de distintas ejecutivas regionales, como la de Madrid, Extremadura o Navarra.

Uno de los convocantes que realizó breves declaraciones a la prensa fue el secretario provinciales de Valencia, José Luis Ábalos; quien considera que Sánchez es” el dirigente socialista mejor posicionado ante los militantes por su firmeza y su inquebrantable posición ante la injerencia de cualquier poder y es también capaz de soportar presiones “.

Según asistentes de la reunión acudieron algunos alcaldes como los de Dos HERMANAS, (Sevilla), Xirivella (Valencia), Calasparra (Murcia) y Jun (Granada.)

Los promotores del encuentro querían animar a Sánchez para que se presente a las primarias y con esta reunión demostrar que gran parte del partido y de la militancia está con él porque “hoy es mucho más líder que hace tres años”, según ha añadido también Toscano.

Entre los asistentes también ha estado Nieves Hernández, coordinadora de las plataformas que se han creado en toda España para la celebración inmediata de un congreso federal.Precisamente EL RETRATO DE HOY, asistió a la reunión inaugural de la plataforma madrileña que tuvo lugar días atrás y a la que asistieron entre otros Odón Elorza y Margarita Robles.

Los convocantes tenían la intención inicial de que la reunión fuera reservada, pero ,como el lugar y la hora, se filtraron a la prensa es por esto que finalmente aceptaron comparecer ante los periodistas en rueda de prensa. Lo hicieron Toscano, Ábalos y la diputada asturiana en el Congreso Adriana Lastra.

Los reunidos en Madrid han aprobado un ‘Manifiesto en favor de la presentación de Pedro Sánchez como candidato a la Secretaría General del PSOE” en el que aseguran que “Pedro Sánchez es el mejor candidato para recuperar la ilusión de la militancia” y para “asumir un liderazgo compartido e incluyente que ponga en valor el pluralismo existente en el PSOE

Sánchez no ha sido convocado a la reunión, aunque conocía su celebración. Fuentes próximas al ex líder socialista -que se encuentra fuera de Madrid- aseguran que aún no ha decidido si se presentará a las primarias para liderar el PSOE. El que ha sido secretario general desde julio de 2014 y hasta octubre de este año