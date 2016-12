Arroyo no se rinde con las fotomultas y sigue echándole la culpa de todos sus males a Pulti

El intendente Carlos Fernando Arroyo se refirió al proyecto de Ordenanza de las fotomultas en el Partido de Gral. Pueyrredon. Asimismo, brindó precisiones acerca de la situación del Teatro Colón, trazó un balance del primer año como jefe comunal y las expectativas de cara a la próxima temporada de verano.

En este contexto, Arroyo manifestó: “El proyecto es legal y posible. Y funciona el mismo sistema en más de 80 distritos de la Provincia de Buenos Aires, en muchos casos con otros colores políticos. Para esto, hemos hecho un requerimiento a la Asesoría General de Gobierno. Cuando llegué el 10 de diciembre, me encontré con dos expedientes: uno, el de la basura, que lo firmé; y, el otro, las fotomultas que obtenía el servicio una empresa que de acuerdo a mi conocimiento tenía antecedentes en el mundo del juego. Pero estaba ante una situación crítica de un municipio quebrado. Ese expediente exigía más de 200 millones de pesos que no teníamos y ponía en riesgo las arcas comunales. Ante esto, deseché esa posibilidad y la dejé de lado”.

“Igualmente –agregó- no hay ordenanza vigente. Solo es un proyecto que está a consideración del Concejo Deliberante. Espero que los concejales tomen esto como un tema primordial ya que tenemos un alto índice de siniestralidad que cualquier vecino puede ver todos los días. Lo menos que podemos hacer es tomar prevenciones como esto de las fotomultas. Y aclaramos que la municipalidad no desembolsa un solo peso”.

Además, el Intendente señaló que “al doctor Pettigiani lo conozco, he hablado con él en otras oportunidades. Me asombra que desconozca de los procedimientos administrativos de los que no lo son. Pero no ha llamado ni a mí ni a otro funcionario mío. Si me lo hubiera pedido, hasta le hubiera dado una copia del contrato. La denuncia no es sensata porque hay una ordenanza en trámite que aún no se sanciona. Para ello debe expedirse el Concejo Deliberante”.

BALANCE DEL PRIMER AÑO DE GESTIÓN

Por otro lado, Arroyo brindó un balance del primer año de gestión como Intendente: “La gestión fue muy difícil por la complejidad por la deuda heredada, con un aparato municipal con falencias y desorganizado. No estamos recuperando rápidamente. A la gestión, le pong una ‘S’ de suficiente. Hice todo lo posible en este año. Si faltan recursos, no se pueden atender recursos esenciales. La herencia recibida fue muy pesada, y que hayamos podido aguantar un año administrando una ciudad tan grande como Mar del Plata, ya de por si es un éxito”.

En el mismo marco, el jefe comunal auguró una temporada de verano “muy numerosa en gente y con buenos resultados” y, además, añadió: “Las malas ideas traen mala suerte. Siempre tuve buenos pensamientos. No podemos hacernos ilusiones con el ingreso medio de los turistas porque no es una época de vacas gordas, no solo en Argentina sino en todo el mundo, miren los casos de Estados Unidos, Francia o Alemania. Esto afecta y mucho. Vamos a mejorar pero el proceso es lento. La administración es transparente. Debemos volver a los valores del pasado, como el del trabajo y el sacrificio. Con amor belgraniano vamos a llevar la cosa adelante”

Por último, el intendente Arroyo brindó precisiones acerca de la situación actual del Teatro Colón: “Hace más de un mes di órdenes para juntar los recursos necesarios para repararlo y estamos abocados a esa tarea. Para mí, debe continuar -en la medida de lo posible- en la órbita municipal para divulgar la cultura de Mar del Plata y Batán, basándonos en la orquesta municipal, la orquesta de tango y la sinfónica. Y con teatro de origen marplatense, no tengo interés en traer un éxito comercial porteño. Quiero que los cultores locales tengan un lugar y el Colón es un emblema de la ciudad. Voy a hacer lo posible para mantenerlo. Lamento que gestiones anteriores no lo hayan hecho”.