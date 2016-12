SANDRA ROBBIANI: Carta Abierta al Intendente de Mar del Plata Dr Carlos Fernando Arroyo

Estimado Intendente y equipo,

Soy una ciudadana nacida en la ciudad de Mar del Plata.

A través de la presente deseo comentarle algunos sentimientos por este presente de esta bellísima ciudad.

Me siento triste al ver que Mar del Plata, no siente el espíritu navideño, usted me podría contestar, que hay otras necesidades, que no existe presupuesto, que no hay dinero, etc, etc, etc, y posiblemente tenga razón. Pero permítame expresarle mi opinión, acaso no existe en su equipo lo que se llama CREATIVIDAD???

Una familia de bajos recursos, tiene que vivir triste porque no hay dinero? Cuantas veces vemos que se juntan voluntades para crear un presente diferente, cuanta gente está dispuesta a colaborar, surgen ideas increíbles con pocos recursos? Acaso, en su destacado equipo las “Ideas “ se fueron de la Ciudad?

Mar del Plata tiene Escuela de Artes Visuales, Orquesta Sinfónica Municipal, Escuela de Danzas, Jardines de Infantes , Escuelas Primarias y Secundarias , es tan difícil hacer un concurso de ideas para las Fiestas y que participen todos ellos en una puesta en escena , que se convierta en atractivo para marplatenses y turistas!

Lamento que se haya dado de baja (Por no haber presupuesto) a la formación de la Escuela Sinfónica Municipal Infantil.

Existen empresas, consulados, organizaciones que están dispuestas y quieren participar! Ejemplo de esto es la Escollera Sur donde se realizaron murales; consulados que brindan gratuitamente idioma en los jardines de infantes (que no se realizaron este año por falta de respuesta política)

Tenemos una Fuente de agua en la Peatonal, que serviría mejor de canil de perros, que de adorno, ya que ni agua tiene. Escuché que la de las Aguas Danzantes tampoco funcionarán este verano.

Señor intendente, le sugeriría que dentro de su equipo, ponga gente con Ideas y creatividad y, también que Usted las escuche! Quizás y seguramente, muchos deseen participar! Por favor Escúchelos!

Esto descripto, es solo una pequeña muestra y tomado en el contexto de época de Fiestas y Comienzo de Temporada Navideña.

Por último, quiero aclarar que no pertenezco a ningún partido político y que solamente quiero ver que esta Bella ciudad, donde nací, no se apague!

Con mi mayor respecto y deseándole unas Felices Fiestas,

Atentamente,

Sandra Robbiani

DNI 14.067.689