“Chiche” Duhalde no tiene dudas: “María Eugenia Vidal es el mejor cuadro político que tiene el PRO”

La ex senadora nacional “Chiche” Duhalde volvió a elogiar este lunes a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aunque consideró que “es prematuro hablar” de una eventual candidatura de cara a las presidenciales del 2019.

“Es prematuro hablar de Vidal presidenciable, pero es el cuadro político más importante que tiene el PRO,” sostuvo en declaraciones a radio FM Late 93.1

Para la esposa del ex presidente interino Eduardo Duhalde, en el país “ha habido un recambio generacional en muchos lugares y los barones del Conurbano han entendido que es necesario el diálogo”.

De esta manera, la ex legisladora explicó el acto en el que el viernes último coincidieron Vidal, su marido y otros dirigentes peronistas en el partido de José C. Paz -la inauguración de dos hospitales-, al manifestar que “María Eugenia es muy inteligente, sabe que no se puede gobernar sola”.

“(Mauricio) Macri tiene mucho peronismo alrededor, como (el vicejefe del gobierno porteño Diego) Santilli y (el ministro de Seguridad bonaerense) Ritondo, pero sus orígenes lo marcaron”, afirmó Chiche Duhalde, a la vez que aseguró que “Vidal es más popular, de base”.

En este sentido, la ex senadora entendió que “Macri tiene un estigma que le cuesta superar, pobre”, y sostuvo que “no depende de él” porque “no nació en donde quiso sino donde le tocó”.

“Le falta un poco de cintura política a Macri. Cometió errores que no se pueden aceptar, pero en 2017 vamos a estar mejor,” estimó.

En este marco, reveló que votó a la alianza Cambiemos en las elecciones presidenciales de 2015, al admitir que no podía votar al kirchnerismo de ninguna manera, porque “tenía el estómago dado vuelta” y “la única opción era Macri”.

“La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner hace política y me saco el sombrero, pero no creo que vuelva porque tiene un piso y techo muy cercano y no creo que pueda crecer”, dijo por último Chiche Duhalde.