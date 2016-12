Mercedes Morro encabezó entrega de 2500 cajas navideñas a los gastronómicos

En el marco de la entrega de cajas navideñas para los afiliados al partido, Mercedes Morro, Secretaria General del Sindicato Gastronómico a nivel local afirmó que entregaron más de 2500 cajas con productos para las fiestas. Además, remarcó que en el 2016 fueron unas de las actividades más castigadas y habló de “una temporada buena, aunque no sea brillante”.

En tal sentido, la además presidenta de la Agrupación política que lleva su nombre resaltó: “Entregamos alrededor de 2500/2600 cajas y muchos gremios hermanos han hecho la misma actividad, dado el invierno duro que tuvimos, la gente desesperada venía afiliada para poder acceder a la caja”.

“No hemos podido cumplir con todos, porque necesitamos que tengan los aportes correspondientes”, aclaró y a la vez, señaló que “hay que ser justo, porque la ley que no es pareja es injusta, entonces el trabajador que confía en el sindicato que hace los aportes, es al primero que tenemos que atender”.

A su vez, describió el contenido de las cajas navideñas: “Tiene Campari, sidra, champagne, vino, pan dulce y después diferentes productos navideños. La satisfacción grande fue hoy en la tarde que salimos a repartir juguetes con los chicos”.

“Yo digo siempre que cuando se habla del General Perón, yo digo por qué no imitamos la doctrina del general Perón y de Evita que es esto: extender la mano cuando un compañero o trabajador está necesitado o incluso, a los chicos cuando les faltan juguetes”, resaltó.

Además, recordó su infancia y contó que “cuando venía el cartero salía corriendo, porque mis viejos no me podían comprar un juguete y nos daban el vale para retirar el juguete en el correo, realmente la viví nadie me la cont ó”.

“Hoy tengo las herramientas para poder ejecutarlo, si tengo que agradecer algo a mis padres es que me dieron la cultura del trabajo, ser solidaria, justa y por supuesto ser honesta”, aseveró Mercedes Morro a “el Retrato…”

“Quiero ser optimista y pensar que vamos a tener una temporada buena”

Por otro lado, la dirigente política se refirió a las condiciones actuales del gremio gastronómico y manifestó que les “cerraron casi 50 empresas y que quedaron 150 compañeros sin trabajo en éste año”. En ese contexto, señaló: “Por supuesto a esos 150 afiliados al Sindicato los tuvimos en cuenta para esta entrega de cajas, porque no fue voluntad de no acompañar al sindicato, sino falta de dinero y eso obvio que lo tenemos en cuenta”.

“Fue un invierno durísimo, Mar del Plata lo vivió y nosotros fuimos unas de las actividades más castigadas”, remarcó Morro y añadió en relación a la temporada que se avecina: “Yo quiero ser optimista y pensar que vamos a tener una temporada buena, aunque no sea brillante”.

Asimismo, comentó que “se han hecho algunas cosas que no alcanzaron, porque se hizo poco y tarde. Hubo dos reuniones en el Uthgra Saso con Barrionuevo a la cabeza, donde se preocupó por el futuro y la temporada de la ciudad, se juntó a intendentes, empresarios y todos los sindicatos que tienen que ver con el turismo y se consiguieron algunas cosas”.

En relación a lo anterior, indicó que se consiguió “la mayor frecuencia de vuelos, vuelos directo de Rosario, Córdoba y Mendoza, se presionó por el tema del tren que ya está funcionando y el ahora 12 que se aplique para el turismo, aunque no se logró cerrar bien”.

“Apostamos en todo lo que el sindicato puede ya sea por intermedio de Barrionuevo que tiene mayor poder y contactos y nosotros desde aquí aportando y dando personal capacitado para cualquier actividad gastronómica”, expresó Morro que a la vez, indicó que “el sindicato ha puesto mucho, pone el hombro para la ciudad y para toda la comunidad”.

Ante la pregunta de “el Retrato…” sobre si existen bajas en el sindicato, de acuerdo a la situación del país “por supuesto se sintió eso. Me da muchas veces bronca cuando dicen que no defendemos al trabajador. El trabajador cuando consigue un trabajo tiene temor de perderlo, vemos en las inspecciones y muchas veces se esconden los empleados, porque no quieren perder el empleo”.

“El presidente se preocupa muy poco por la clase trabajadora”

“La verdad no quiero ser crítica pero el actual presidente se preocupa muy poco por la clase trabajadora, lo ves en el tema de ganancias por ejemplo que salió a decir irresponsable a un Sergio Massa que salió a defender a la gente”, apuntó Morro.

Seguidamente se refirió a los festejos de la Maratón de los Mozos y afirmó que “éste 2017 se hace y ya están inscribiéndose. El lugar de la maratón va a ser el Corredor Saludable, de la Costa , y se concretará el último fin de semana de enero, vamos a hacer una actividad más larga y distintas cosas”.

Por último, se dirigió a la clase trabajadora marplatense y dijo: “No tenemos que bajar los brazos en nada, no tenemos que tener miedo a la parte empresaria y que el respeto mutuo es lo que nos da seguridad”.

“Creo que el empresario tiene derechos y nosotros como trabajadores debemos cuidar el establecimiento donde estamos trabajando, cuidar la mercadería, la ropa, tenemos que estar a la par del empresario, pero también el empresario tiene que respetar los derechos de los trabajadores”, sostuvo la dirigente política.

A su vez, remarcó que “el trabajador debe saber que tienen un franco y medio semanal, 8 horas legales de trabajo y de ahí en más que paguen horas extras” y puntualizó: “Mis derechos comienzan cuando arrancan los tuyos con respeto mutuo, este país sería imparable”