España: El Gordo de Navidad (el 66513) cayó íntegramente en Madrid

El número 66513, resultó ser el primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que llevó alegría y dinero a distintos barrios de la capital de España.

Agustín Ramos, titular de la administración donde se vendió el Gordo de Navidad, apenas lleva cuatro meses al frente de dicha agencia, la número 32, situada ¡vaya coincidencia! nada menos que en el Paseo de la Esperanza …

Pero, el sorteo más esperado del año, tuvo aún otra coincidencia, que tanto Lorena Stefan y Nicole Valenzuela, niñas cantoras del primer premio, lo hacen po r segunda vez y de manera consecutiva, lo que es una situación pocas veces registrada en este Sorteo Extraordinario.

Sus agudas voces, llenaron de alegría y sembraron de millones a vecinos del distrito de Arganzuela, cercano al Manzanares, donde a lo largo de una de sus riberas discurre la M30 y donde aún permanece otro vecino ilustre; el estadio Vicente Calderón.

Cada décimo del primer premio se ha llevado 400.000 euros y muchos de ellos se han repartido entre los vecinos que habitan en edificios donde se mezclan edificios nuevos con aquellos antiguamente llamados “barrios obreros”

Según comentaban Agustín y su esposa María José , el Gordo fue vendido íntegramente en Madrid, salvo unos decimos cambiados con una administración del País Vasco y dos series vendidas a Brea del Tajo y al barrio del Raval en Barcelona, antiguo y típico enclave en la capital catalana.

Como sucede año tras año, la conmoción es total donde han caído los premios del Sorteo Extraordinario, mientras la desazón va llenando las horas que siguen a la aparición de los décimos premiados, pero en horas, ya esos no afortunados en este sorteo ya están pensando en comprar billetes para el Sorteo de Fin de Año, el llamado Sorteo del Niño.

Entre los premiados, el dueño de la Cafetería Barrio, famosa en la zona por sus pinchos de tortilla mostraba su décimo y contaba o mejor dicho gritaba “lo voy a usar para tapar agujeros…” pero continuaba sirviendo a los parroquianos…cambiando el discurso, se le oía gritar “falta una caña con limón para la terraza”, es que en Madrid a pesar de ser el segundo día de invierno, la temperatura descolocó a todos aquellos que salieron abrigados de su casa… porque parecía un día primaveral… cosas de Madrid…

Desde hace años, la Administración 32 vende el billete del 66513 desde hace casi veinte años y una buena parte de esos decimos fue comprada por la residencia de mayores Peñuelas, donde una animadora social que no quiso dar sus datos lo comentaba así “lo escogi porque mi padre que murió hace muchos años, había nacido un día 13”.. Presagio, lógica, homenaje, todo al mismo tiempo, complicada respuesta para una intuición que a veces funciona como en este caso

El primer premio también llegó a otros barrios de Madrid, Chamartín, Arguelles Chamberí y Moncloa, que no son precisamente barrios obreros, pero la suerte no elige destinatarios, como todos sabemos, solo llega o no y punto.

Como en el pueblo madrilleño de Brea de Tajo, con solo 568 habitantes adonde llegaron 300 décimos del 66513, repartiendo así más de 120 millones de euros entre los vecinos, curiosa, Antonia Reyes, compró lotería para todo el pueblo.

Lo dicho, la suerte pasa y se queda o solo pasa, como sucedió en Tielmes, a 41 kms al este de Madrid, donde la Asociación de Mayores del pueblo compró este año decimos del 66503… correspondiéndoles el clásico, “siga jugando”, acertaron cuatro números sobre cinco, la suerte pasó de largo…. “y es lo que pasa, no lo puedo creer, pero esto es así”, decía a “el Retrato…” Adolfo Lorente, uno de sus dirigentes que nos contaba el entusiasmo de todos los que año tras año buscan ese ansiado premio, no tanto para ellos, ya mayores, sino para hijos y nietos…

EL GORDO DE NAVIDAD, EL DIA DE LA SALUD Y LOS DISFRACES

Cada año cientos de personas acuden al teatro Real, para asistir al Sorteo Extraordinario de Navidad desde un día antes a la realización del mismo, para ubicarse en las primeras filas desde donde ver cantar series y premios a los Niños de San Ildefonso, que en este año en realidad fueron once niños y nueve niñas, siendo dos de ellas quienes volvieron a cantar el Primer Premio del sorteo.

Muchos de los asistentes, asisten al espectáculo y en muchas ocasiones al asistir ataviados con disfraces, pasan a formar parte del mismo, como aquel señor que acudía vestido de frac, un frac particular, porque estaba ornamentado con toda suerte de botones de todos los tamaños y colores, asistía además con sombrero de copa y pajarita roja. Todo un personaje lleno de humor y simpatía.

La espera de la gente por ser la primera persona en acceder al Teatro Real, cuando se abren las puertas a las ocho de la mañana, hace que se espere desde el día anterior ese momento.

Este año, la primera en tener acceso al recinto, ha sido Manoli, una señora de 80 años que desde 2011 es la primera en hacerlo, en esta ocasión, la octogenaria se caracterizó como Hada Madrina, para “tocar los números con mi varita mágica y conseguir un pellizco para tapar agujeros”, decía a quienes se acercaban a ella, con una sonrisa magnifica.