Insanti respaldó se declaren de “Lesa humanidad” los crímenes de Piantoni y de Rucci

“Piero Asaro siempre fue inocente y es una alegría que esté libre” así lo manifestó su abogado defensor, Horacio Insanti, tras conocerse veredicto y sentencia del histórico juicio a la CNU que determinó condenas severas pero también absoluciones. Avaló además el pedido para que los crímenes de Ernesto Piantoni y José Ignacio Rucci sean considerados de Lesa Humanidad

Insanti expresó que “si bien no podemos estar contentos por una condena, lo cierto es que a Piero Asaro la Justicia no lo encontró culpable de un homicidio. A Piero se lo considera una persona muy querida en Mar del Plata y si bien no podemos estar contentos por una condena, se lo terminó absolviendo por un homicidio que era imputado y quedó libre”.

“Piero Asaro sufrió un destierro social. Sufrió escraches, el método más aberrante que existe, el más totalitario. A su librería los hijos la tuvieron que cerrar por éstos escraches, que son medios de acción directa, propias del nazismo“, puntualizó el abogado defensor.

Y agregó: “Uno de los primeros testigos del Juicio por la Verdad, Julio Dauro, manifestó claramente hace un tiempo que Piero Asaro no era un asesino y, así, muchos más testimonios”.

Consultado sobre qué deja éste veredicto y sentencia, Inchausti explicó que “va a dejar una sensación sobre los hechos porque la realidad es que se corrió un eje central sobre los hechos que era la presencia de Inteligencia del Ejército en ellos, cuestión que da para muchísimo y no fue por casualidad”.

“Asaro siempre fue una persona muy querida, hasta incluso por su condición de librero y por su rol como uno de los primeros fundadores de la Feria del Libro. Y ésto me lo ha manifestado gente de todas las extracciones. Me manifestaron que por Piero nos ponemos muy contentos, no por los demás”, reflexionó Inchausti.

Respecto de las consecuencias que podría llegar a tener éste fallo de la Justicia, Insanti declaró que “hay un tema no menor que deja éste fallo y veredicto y es que el Tribunal ordenara la remisión de actuaciones a la Justicia Federal de Primera Instancia, entendiendo que el asesinato del doctor Ernesto Piantoni fue un crimen de lesa humanidad”, al tiempo que reflejó en el mismo sentido “que deberá ser investigada la muerte de José Ignacio Rucci”, aunque “exceda el ámbito de Mar del Plata”.

Si ésto ocurriere, el letrado se preguntó “quién va a estar en representación de la Secretaría de Derechos Humanos, tanto en Nación como en Provincia”, aunque consideró “no creer” que sean las autoridades que actualmente están, “sin que ésto signifique ningún tipo de mengua sobre su honorabilidad”.

Al momento de consultárselo sobre si consideraba que después de éste fallo se podría llegar a abrir la Caja de Pandora, Inchausti respondió de manera tajante que ésta sentencia y sus consecuencias “son de proyecciones impredecibles”.