Pablo Aceto: Arroyo ha demostrado una gran incapacidad en la gestión y para armar equipos

En el marco del primer año de gestión del intendente Carlos Fernando Arroyo, el Secretario General del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata, Pablo Aceto, en diálogo con “el Retrato…” cuestionó al gobierno local y manifestó que “no es un gobierno sordo, es un gobierno incapaz”. Además, se refirió al hecho de que el intendente “se vaya antes” del mando y para lograr eso pidió “una revocatoria de mandato a través del voto popular”.

En tal sentido, el Secretario General del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata remarcó que “sería interesante que el intendente le diera la oportunidad a los marplatenses de votar en las próximas elecciones también candidato a intendente, es decir, que se vaya antes”.

“Nosotros en la reforma política habíamos planteado la destitución de mandato a través de una revocatoria de mandato por el voto popular, una especie de plebiscito vinculante y pedíamos que el propio Arroyo reconociera su propia incapacidad de gobernar y que diera la posibilidad de elegir intendente nuevamente”, indicó Pablo Aceto.

A su vez, cuestionó el hecho de que “no tienen la más mínima idea de las incumbencias y de las categorías de las leyes, en este caso han demostrado una gran incapacidad, no solamente en la gestión sino también para armar equipos” y comentó que “las renuncias de los secretarios de gobiernos fueron por distintas causas, pero la realidad es que el 80 por ciento de las renuncias fue por incapacidad, porque no les dejan hacer o porque no pueden”.

Por otro lado, el dirigente socialista se refirió a que “a nivel nacional están claramente divididas las aguas entre las dos oposiciones entre las dos fuerzas que vinieron en los últimos 12 años disputando el poder, sin grandes diferencias, son, con distintos estilos, gerenciadores de una crisis que cada vez se va profundizando más”.

En relación a la provincia de Buenos Aires, sostuvo que “la situación heredada es importante, por lo complicado y no vemos políticas que digan estamos entrampados en esto y hacemos esto, claramente las soluciones no van a estar en un año, pero tampoco se han generado medidas para ir revertiendo ese camino”.

Y añadió que “por ejemplo la provincia de Buenos Aires no tiene una política de discusión de la concesión de la distribución eléctrica, no se discute Edea, se está trabajando en la central 9 de julio, pero no se avanza en lo que son los grandes agujeros negros, porque los que están invirtiendo no son los privados, sino el propio Estado”.

“Si el Estado es el que en definitiva va a invertir, entonces para que quiero a los privados. ¿Para qué se lleven las ganancias?”, se interrogó Aceto y comentó que “esas son las son las cosas que no se están discutiendo y afectan de lleno a Mar del Plata, no discutís política pesquera, no discutís política energética ni el modo de abrir a energías alternativas, entonces lógicamente lo primero que falta es trabajo, porque sino tenes energía ni la capacidad de dar trabajo masivo, tenes un problema estructural de fondo lógicamente”.

“Durante este año se ha visto solo el desarrollo de la decadencia”

Además, el dirigente socialista expresó que la intendencia de Arroyo “si bien, heredó una situación complicada, durante este año se ha visto solo el desarrollo de la decadencia” y aclaró: “Acepto durante el primer año la queja ante una situación dada, no esperaba que solucionara todos los problemas claramente, pero sí que regularice ciertas situaciones”.

En relación a lo anterior, señaló que “la municipalidad tiene saldo deudor hace 3 años más o menos y durante ese tiempo estuvo pagando intereses sobre intereses captitalizados, porque el interés del descubierto se capitaliza al mes, a los 30 días” y aclaró que “hoy gran parte de la deuda de Mar del Plata por la metodología del descubierto en cuenta está pagando entre un 30 y un 40 por ciento, no capital real, sino que intereses capitalizados mes a mes”.

“Esperaba que tomaran una línea de crédito, cancelara el deudor y se manejara sobre esa vía pagando la deuda con los intereses recalculados, pero eso no pasó”, resaltó Aceto y agregó que “la respuesta fue un 41 por ciento en promedio de aumento de tasas, no hay una solución o un diálogo establecido con los proveedores, con los fomentistas que se les deben hace 8 meses y en un contexto de presión fiscal enorme, donde lo último que se paga es la tasa municipal”.

Por último, el dirigente político en conversación con “el Retrato…” habló del próximo año y aseguró que “todavía faltan muchas cosas por ver y que se resuelvan, como el tema de la reforma electoral” y manifestó que “si bien los grandes aparatos políticos tiraron la posibilidad de la boleta única electrónica, Vidal tiene la posibilidad de implementar, por ejemplo, la boleta única, como tiene la provincia de Santa Fe. El sistema electoral con boletas sábanas, ya no va más”.

A su vez, señaló que “lo duro va a estar en lo social, lo que pase en lo político es lo de menos y no se ve que se estén discutiendo para el próximo año cuestiones muy de fondo, por ahí hay alguna cuestión relacionada con algún feriado largo o cosas así, pero nada más”.

“Creo que no va a ser como la temporada pasada que fue un rotundo fracaso, pero tampoco va a ser la temporada de los 70, no podemos esperar vivir de la temporada de verano como se hacía antes”, finalizó Pablo Aceto, Secretario General del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata.